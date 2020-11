Wall Street : le retour en grâce des cycliques se confirme

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit sa progression lundi matin, soutenue par les espoirs de plus en plus solides que suscite la prochaine mise sur le marché d'un vaccin contre le coronavirus.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 1,4% à 29.886,3 points et se retrouve à nouveau en vue de ses plus hauts historiques, tandis que le Nasdaq avance de 0,7% à 11.912,7 points.

Un regain d'appétit pour le risque se fait sentir après les annonces de Moderna, qui a affirmé ce matin que son projet de vaccin contre le Covid avait atteint un taux d'efficacité de 94,5% lors d'essais cliniques de phase III.

Moderna a expliqué avoir l'intention de soumettre une demande d'autorisation en urgence à la FDA américaine dès les prochaines semaines.

Les investisseurs saluent par ailleurs l'annonce par Johnson & Johnson de l'entrée en phase III de son vaccin expérimental contre le virus.

Toutes ces bonnes nouvelles relèguent au second plan les inquiétudes entourant les conséquences économiques de la deuxième vague de l'épidémie qui touche actuellement le monde occidental.

Dans ce contexte, les secteurs les plus dépendants aux cycles économiques confirment leur retour en grâce: les titres de la compagnie aérienne United Airlines et de l'opérateur de croisières Carnival s'adjugent chacun près de 10%.

La question qui se pose maintenant est de savoir s'il s'agit d'un rattrapage purement technique ou si les valeurs cycliques peuvent espérer une remontée plus durable dans le temps.

'Si la perspective d'un protocole de vaccination se confirme, elle se traduira par une reprise plus marquée de l'économie, alors que les soutiens budgétaires et monétaires seront conservés pendant encore plusieurs trimestres', prédit Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements chez Natixis Wealth Management.

Wall Street joue donc le scénario d'une sortie de la crise sanitaire accompagnée d'un appui financier des gouvernements et des banques centrales, pariant sur la mise sur le marché d'un vaccin d'ici à la mi-2021.