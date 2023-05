Wall Street: le resserrement monétaire se fait sentir information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 15:17

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait évoluer sans tendance claire jeudi matin au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques, dont une nouvelle mesure de l'inflation inférieure aux attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 se replie de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq Composite progresse de 0,2%, laissant entrevoir une ouverture en demi-teinte.



Les investisseurs ont appris ce matin que les prix à la production aux Etats-Unis ne s'étaient accrus que de 0,2% en avril, une progression inférieure aux attentes des économistes.



Parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement augmenté la semaine dernière (+22.000 à 264.000), pour atteindre un plus haut depuis octobre 2021.



La décélération des prix, conjuguée au ralentissement du marché du travail, laisse penser que les effets du resserrement de la politique monétaire de la Fed commencent enfin à se faire sentir.



Si l'impact de la politique restrictive de la Réserve fédérale se fait plus pressant, cela signifie qu'il pourrait bientôt être le temps pour la banque centrale de marquer une pause dans son cycle de hausses des taux.



Selon le baromètre FedWatch du CME, la probabilité d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels à l'occasion de la prochaine réunion de la Fed, prévue le 14 juin, est estimée à plus de 99%.



En réaction à cette indicateur, les rendements obligataires battent en retraite, avec notamment un lourd repli pour le papier à dix ans qui reflue en direction de 3,36%, un plus bas d'une semaine.



Problème, le coup de frein au niveau des prix et les signes de ralentissement du marché de l'emploi ravivent également les craintes autour de la croissance, et plus particulièrement d'une prochaine entrée en récession.



Les effets de la remontée des taux et du resserrement des conditions de crédit font également planer la persistance d'un risque sur le système bancaire américain.



Enfin, les tractations sans fin au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette contribuent à brouiller l'environnement de marché, ce qui pourrait se traduire par une volatilité élevée jusqu'à la date butoir du 1er juin.