Wall Street: le repli se prolonge dans la foulée de l'emploi information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 15:09

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli lundi dans le sillage de l'annonce, vendredi, d'un rebond des créations d'emplois qui freine les espoirs d'une politique moins restrictive de la part de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,6% et 1%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le Département du Travail a annoncé vendredi que les créations d'emploi avaient accéléré de manière inattendue en janvier aux Etats-Unis, ce qui semble affaiblir les arguments en faveur d'une prochaine 'pause' dans le durcissement monétaire orchestré par la Réserve fédérale.



'Des données solides augmentent le risque que la Fed soit contrainte de poursuivre davantage en territoire restrictif, ce qui provoquerait un atterrissage plus difficile et une récession des bénéfices', explique Vincent Chaigneau, le directeur de la recherche de Generali Investments.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans a accru ses gains suite à la statistique, pour revenir au-delà de 2,62%, un plus haut depuis le début de l'année.



Le dollar s'est lui aussi raffermi, signe que les investisseurs doutent désormais un peu plus du scénario d'une posture plus accommodante de la part de la Fed.



Malgré toutes ces incertitudes, le Nasdaq Composite a réussi à progresser de 3,3% la semaine passée et à aligner une cinquième semaine consécutive de hausse, ce qui porte à 14,8% ses gains depuis le début de l'année.



Du côté des valeurs, la saison des résultats aux Etats-Unis commence à toucher à sa fin avec la publication attendue de 95 sociétés du S&P 500 cette semaine et d'une seule composante du Dow Jones (Disney).



Selon des données publiées par FactSet, sur les 50% des entreprises du S&P 500 ayant jusqu'ici dévoilé leurs résultats, 70% ont dépassé les prévisions de Wall Street, un chiffre bien en-dessous de la moyenne de 77% atteinte sur les cinq dernières années.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.