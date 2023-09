Wall Street: le repli se poursuit, rendements au sommet information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 15:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait continuer à battre en retraite jeudi, toujours pénalisée par la perspective de voir la Réserve fédérale maintenir ses taux élevés pendant une période prolongée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais perdent entre 0,4% et 1,2%, annonçant un nouveau début de séance dans le rouge.



Comme prévu, la Fed a laissé ses taux inchangés hier et n'a donné aucun signal clair quant à ses intentions pour les mois qui viennent, son président, Jerome Powell, affirmant vouloir 'procéder avec prudence'.



L'autorité centrale a néanmoins dressé un tableau relativement optimiste de la conjoncture américaine, ce qui semble réduire la probabilité de baisses de taux en 2024.



Mais la Fed a, parallèlement, revu à la baisse ses prévisions d'inflation, une décision qui semble militer en faveur d'une politique monétaire moins restrictive.



Tous ces signaux contradictoires semblent perturber les investisseurs, ce qui explique pourquoi l'optimisme initial des marchés est vite retombé.



Dans ce contexte, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans a atteint ce matin, au-delà de 4,48%, son plus haut niveau depuis 2007, et semble désormais fuser tout droit vers le cap des 4,50%.



'Wall Street continue de tabler sur des baisses de taux en 2024, mais on voit bien que le soulagement au niveau des rendements obligataires n'est pas prêt d'intervenir dans cet environnement économique incertain qui ressemble beaucoup à un Rubik's Cube', souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush.



Deux indicateurs publiés jeudi avant l'ouverture paraissent conforter la Fed dans son souci de maintenir une approche prudente et 'dépendante des données'.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 20.000 pour s'établir à 201.000 la semaine dernière, contrairement aux attentes, reflétant une nouvelle fois la vigueur du marché américain de l'emploi.



A l'inverse, l'indice de la Fed de Philadelphie qui mesure l'activité manufacturière dans la région est passé de +12 le mois dernier à -13,5 en septembre, pour la 14ème fois dans le rouge au cours des 16 derniers mois.



En Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre a préféré renoncer à une nouvelle hausse des taux d'intérêt ce jeudi, même si sa décision a été très serrée puisque cinq membres de son comité directeur ont voté pour un 'statu quo' et quatre en faveur d'une nouvelle hausse.