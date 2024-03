Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le repli se poursuit en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli mardi matin dans l'attente de la publication de plusieurs indicateurs sur l'activité des services aux Etats-Unis, dont l'ISM non-manufacturier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais abandonnent de 0,4% à 0,7%, laissant entrevoir un début de séance prudent.



Wall Street avait déjà marqué une pause lundi après avoir aligné sept semaines de hausse sur neuf depuis le début de l'année, une dynamique qui lui a permis d'enchaîner les records.



Si la bonne tenue de l'économie américaine et une saison des résultats réussie ont donné aux investisseurs de quoi se réjouir, les marchés se disent qu'ils sont allés peut-être allés un peu vite en besogne, avec un Nasdaq qui affiche déjà un gain de près de 8% depuis le 1er janvier.



A la suite des solides indicateurs économiques récemment publiés, les investisseurs attendent l'indice ISM des services pour le mois de février, ainsi que les chiffres des commandes à l'industrie.



Les investisseurs prendront également connaissance, peu après l'ouverture, de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur tertiaire.



Ces indicateurs permettront de sa voir si l'approche 'les bonnes nouvelles sont des bonnes nouvelles', qui l'a récemment emporté en Bourse, reste de mise même s'il est synonyme de moins de soutien de la part de la Fed.



Les intervenants surveilleront également l'issue des primaires en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre, avec la tenue aujourd'hui du 'Super Tuesday'.



Cette journée cruciale, qui verra environ un tiers des délégués désigner les candidats des partis démocrate et républicain, est toutefois privée de suspense sachant que l'immense majorité des deux camps soutiendra Joe Biden d'un côté et Donald Trump de l'autre.





