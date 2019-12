Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le repli se poursuit dans un climat pesant Cercle Finance • 03/12/2019 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli mardi matin dans un climat alourdi par les tensions commerciales sur fond de tweets dévastateurs du président américain Donald Trump. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains lâchent entre 1% et 1,2%, annonçant un net recul à l'ouverture. Wall Street a signé lundi un spectaculaire retournement de tendance, même si le Dow Jones parvenait à limiter ses pertes en ne cédant que 1% au coup de cloche final. Le moral des investisseurs souffre encore des propos de Donald Trump, qui a fait feu de tous bois hier en s'en prenant aux politiques commerciales de la Chine, du Brésil, de l'Argentine et de la France. Le locataire de la Maison Blanche a surtout tenu à vanter les vertus des surtaxes douanières, qui présentent selon lui le mérite de 'faire rentrer de l'argent'. 'La question du commerce international se remet donc à tarauder les marchés', résument cde matin les experts de LBPAM. Le recul d'hier s'explique en outre par la publication d'un indice ISM manufacturier décevant, qui confirme les difficultés rencontrées par le secteur américain de l'industrie en cette période de guerre commerciale. Malgré ce changement d'ambiance, les marchés américains pourraient bientôt rebondir, à en croire les analystes techniques. 'Il faut surtout surveiller les supports des 27.800 et 27.675 points sur le Dow, en-dessous desquels un tableau plus sombre commencerait à se dessiner', avertit un trader.

