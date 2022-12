Wall Street: le repli se poursuit au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli jeudi matin, les marchés continuant de digérer dans le calme les dernières annonces de la Réserve fédérale en matière de politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 1% et 1,5%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Les places boursières américaines avaient déjà cédé entre 0,4% et 0,8% hier soir suite à l'officialisation par la Fed d'une hausse de taux de 50 points de base.



Le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse donnée par Jerome Powell, son président, ont par ailleurs renforcé les anticipations de nouveaux relèvements de taux l'an prochain.



En dépit de ce message toujours restrictif, les investisseurs ont réagi aux annonces de la banque centrale avec sang froid, les variations sur les marchés financiers étant restées relativement limitées après ces annonces.



Dans son nouveau scénario révélé hier, le FOMC projette pourtant que le taux des fonds fédéraux s'établira à 5,1% à la fin 2023, soit 75 points de base de plus que leur niveau d'aujourd'hui.



A titre de comparaison, les contrats 'futures' l'évaluent pour l'instant à 4,37% pour cette échéance, c'est-à-dire juste au milieu de la fourchette actuelle de 4,25%-4,50%.



Pour les analystes d'Oddo BHF, cet écart montre bien à quel point le message de la Fed ne parvient pas aux oreilles des investisseurs, voire le peu de crédibilité qu'ils lui accordent.



'Les marchés semblent convaincus que la bataille contre l'inflation est gagnée', explique la banque privée parisienne. 'La Fed non', ajoute-t-elle.



Plusieurs indicateurs publiés avant l'ouverture paraissent néanmoins justifier une approche prudente de la part de la Fed avant de trop resserrer sa politique.



Parmi les statistiques décevantes du jour, les ventes de détail ont diminué bien davantage que prévu par les économistes en novembre, se tassant de 0,6% après une augmentation de 1,3% le mois précédent.



Autre coup dur, l'indice 'Empire State' est ressorti à -11,2 pour le mois en cours, contre +4,5 en novembre, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un indice autour de l'équilibre.



Quant à l'indice d'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie, le 'Philly Fed') a augmenté de six points par rapport au mois précédent pour atteindre -13,8 en décembre, mais s'est maintenu en terrain négatif pour le quatrième mois consécutif.



Sur le marché obligataire, la décision de la Réserve fédérale de continuer à relever ses taux soutient les rendements des dettes souveraines. Celui de l'emprunt américain à 10 ans remonte à plus de 3,50%.



Sur le marché des changes, le dollar creuse un peu ses pertes face à l'euro après la décision de la BCE de relever ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base et de diminuer le portefeuille de son programme d'achats d'actifs.



Dans le compartiment pétrolier, le baril de brut léger américain se replie de 0,2% à 77,1 dollars.