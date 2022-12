Wall Street: le repli se confirme dans le sillage de l'ISM information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 17:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en baisse lundi matin, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM des services renforçant les craintes de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones cède 0,6% à 34.234,4 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,8% à 11.364,7 points.



L'Institute for Supply Management (ISM) a annoncé en début de séance que son indice de l'activité du secteur des services était passé de 54,4 en octobre à 56,5 en novembre, une surprise puisque que les analystes l'attendaient en baisse à 53,3



Si cet indicateur semble de bon augure pour la croissance du quatrième trimestre, il vient de nouveau compliquer le débat en cours sur l'évolution du calendrier du durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Un autre indicateur manufacturier, l'indice PMI des directeurs d'achats compilé par S&P Global, est venu entretenir un peu plus le doute: à 46,2 en novembre, il est nettement inférieur aux 47,8 du mois d'octobre.



L'ISM et le PMI sont calculés selon deux méthodologies différentes.



Pesant en outre sur la tendance, les commandes à l'industrie américaine ont poursuivi leur progression en octobre en augmentant de 1%, montrant la bonne résistance du secteur manufacturier.



Conséquence, tous les indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge, les replis les plus marqués revenant aux produits de grande consommation (-1,7%) et à celui de la finance (-1,5%).



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) avance de 2,6% à plus de 82 dollars après la décision de l'Opep+ de ne pas changer ses objectifs de production.



Le boycott du pétrole et du diesel russe - qui débute ce lundi - soutient aussi les cours.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte de sept points de base, à 3,57%.



Côté valeurs, Starbucks (-1,1%) accuse lundi l'un des plus forts replis de l'indice Nasdaq 100, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Deutsche Bank, qu'ils justifient par des questions de valorisation.