Wall Street: le repli s'intensifie avec l'inflation information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 17:27

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en baisse mardi après la publication des derniers chiffres de l'inflation, qui confortent le scénario d'un durcissement de la politique monétaire de la Fed.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones perd 0,3% à 35,530.5 points tandis que le Nasdaq Composite lâche plus de 1,7% à 15.146,1 points.



L'inflation - qui est devenue le sujet central et incontournable sur les marchés - constitue la mauvaise surprise du jour à la veille des annonces très attendues de la Fed.



Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin que les prix à la production avaient augmenté de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent, dont une hausse de 0,7% hors alimentation et énergie.



Il s'agit d'une hausse supérieure au consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit désormais à +9,6% en données brutes, contre +8,8% au mois d'octobre.



La question est maintenant de savoir quelle sera la vigueur de la riposte de la Fed face à cette vive accélération des prix.



Dans cette optique, tous les regards vont se tourner vers Washington, où la Réserve fédérale américaine réunit à partir d'aujourd'hui son comité de politique monétaire (FOMC).



Face à la flambée de l'inflation, l'institution devrait encore réduire ses rachats d'actifs et commencer à préparer sérieusement les esprits à plusieurs hausses de taux l'an prochain.



Le dollar, qui était en baisse ce matin face à l'euro, est passé en territoire positif en réaction à la publication des chiffres de l'inflation, pour se traiter autour de 1,1275 face à la monnaie unique.



Parallèlement, les rendements des emprunts d'Etat américains sont repartis à la hausse avec un gain de presque deux points de base à plus de 1,44% pour les Treasuries à 10 ans.



Du côté des valeurs, Apple se replie de 1,5% en dépit d'un relèvement de recommandation des analystes de BofA, désormais à l'achat sur la valeur.



Le titre Tesla lâche de son côté plus de 2% sur des informations rapportant qu'Elon Musk, le fondateur et patron du groupe automobile, aurait à nouveau cédé pour près d'un milliards de dollars d'actions.