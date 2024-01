Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le repli s'amplifie après l'ISM information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est davantage enfoncée dans le rouge mercredi suite à la publication d'un indice ISM manufacturier supérieur aux attentes, ne semblant pas forcément aller dans le sens de futures baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,7% à 37.426 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,9% à 14.632,2 points.



Les investisseurs ont été un peu refroidis par l'annonce, ce matin, d'un ralentissement de la contraction du secteur manufacturier américain en décembre, selon l'Institute for Supply Management (ISM).



Son indice d'activité est ainsi ressorti en hausse à 47,4, à comparer à 46,7 au titre du mois de novembre, sachant que le seuil de 50 sépare expansion et contraction de l'activité.



Cet indicateur un peu meilleur que prévu, qui ne révèle pas de pressions majeures dans l'industrie manufacturière, ne semble, a priori, pas accréditer le scénario d'une baisse de taux directeurs dans deux mois.



La remontée des rendements obligataires américains à long terme, notamment le dix ans qui revient au contact des 4%, montre d'ailleurs que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'évolution de la politique monétaire.



La tendance baissière est par ailleurs nourrie par le recul enregistré par les secteurs de l'immobilier, des matériaux de base et de la consommation non essentielle après leur envolée de la fin 2023.



Contre la tendance, on retrouve les valeurs liées à l'énergie, sur fond de redressement des cours du pétrole (+3% à 72,6 dollars) pour cause de tensions dans le détroit de Bab El-Mandeb, un point de passage stratégique qui représente 21% du trafic mondial de conteneurs.





