Wall Street : le repli s'amplifie, accalmie sur les taux

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York accentue son repli mercredi matin, les craintes entourant la récente dégradation du marché obligataire persistant malgré une fragile accalmie au niveau des rendements. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 31.501,8 points, tandis que le Nasdaq chute de 1,2% à 13.880 points. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans repart à la baisse pour revenir à 1,28% après avoir culminé à des plus hauts d'un an au-delà du seuil de 1,30%. Cette légère accalmie des rendements américains n'a pas permis aux marchés américains d'inverser la vapeur, pas plus que les solides statistiques économiques parues en début de matinée. Les ventes au détail ont notamment opéré un bond de 5,9% au mois de janvier grâce au versement de chèques de 600 dollars à chaque citoyen en difficulté alors que le consensus ne visait qu'une progression de 1%. Parallèlement, la production industrielle est ressortie en hausse de 0,9% au lieu de 0,5% attendu, avec un taux d'utilisation des capacités de 75,6% après 74,9% en décembre, en ligne avec les attentes Globalement, les investisseurs semblent en position d'attente avant la parution des dernières 'minutes' de la Fed, qui permettront de savoir où en est la réflexion de la banque centrale concernant sa politique monétaire. Les récentes déclarations de son président, Jerome Powell, ne militent pas en faveur d'un changement de stratégie puisque, selon le patron de la Fed, seule une amélioration notable du marché de l'emploi pourrait la pousser à agir. Jerome Powell a néanmoins admis qu'il faudrait 'plusieurs années' à l'économie américaine pour retrouver une situation de plein emploi. Côté matières premières, l'or - plombé par la remontée des taux - recule vers 1.775 dollars tandis que le pétrole reste stable, autour de 60 dollars.

