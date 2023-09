Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le repli s'accentue, les taux remontent information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Wall Street se dirige vers une séance de repli vendredi à l'issue d'une semaine qui devrait se clôturer par des scores hebdomadaires limités pour les grands indices de référence.



En fin de matinée, le Dow Jones accentue son repli et recule de 0,3% à 34.788,5 points, tandis que le Nasdaq Composite amplifie lui aussi ses pertes pour désormais lâcher 1,1% à 13.766,9 points.



Le repli d'aujourd'hui s'explique principalement par la remontée des rendements des emprunts d'Etat, qui repartent à la hausse sur des craintes de durcissement de la politique monétaire de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont une envolée est souvent synonyme de consolidation boursière, reprend trois points de base pour s'afficher à presque 4,32%.



La crainte d'une accélération du resserrement monétaire a été nourrie ces derniers jours par des indicateurs d'activités supérieurs aux attentes, témoignant de la résistance de la croissance américaine.



Les statistiques publiées dans la matinée vont dans le même sens: l'indice Empire State - qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York - est ainsi repassé en terrain positif en août, ce qui traduit une amélioration de la conjoncture.



Le Département du Travail a par ailleurs annoncé que les prix à l'importation avaient augmenté de 0,5% en août, après une hausse de 0,1% en juillet, mais leur hausse n'atteint que 0,1% hors carburant, tout comme le mois précédent.



Les derniers chiffres du jour n'ont apporté aucun réconfort à Wall Street, puisque la production industrielle des Etats-Unis a augmenté de 0,4% en août.



Les investisseurs préfèrent donc opter pour la prudence à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui se tiendra à partir de mardi prochain.



Les craintes concernant l'impact d'une grève susceptible de se détériorer au sein du secteur de l'automobile pèsent aussi sur la tendance.



L'indice qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé 'indice de la peur', rebondit mais reste, autour de 14 points, à des plus bas historiques depuis 2019.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain de 0,4% tandis que le Nasdaq cède autour de 0,1%.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.