Wall Street: le repli s'accentue, l'inflation s'installe information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert dans le rouge jeudi matin suite à la parution de statistiques alimentant les préoccupations des investisseurs concernant la santé de l'économie américaine.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche près de 1,4% à 29.277,2 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de plus de 2,7% à 10.748 points.



Après six séances de baisse, les marchés d'actions américains avaient réussi à relever la tête mercredi, revigorés notamment par une intervention de la Banque d'Angleterre bien accueillie par les investisseurs.



Ces derniers ont moins apprécié l'annonce, ce matin, d'une révision à la hausse des chiffres d'inflation utilisés dans le calcul du PIB de troisième trimestre.



L'indice des prix dit 'PCE' - très surveillé par la Réserve fédérale - a en effet été relevé pour faire apparaître au final une progression de 7,3% en rythme annuel, après une première estimation de +7,1%.



Hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, le PCE en version 'core' s'est établi à +4,7%, à comparer avec +4,4% dans sa précédente estimation.



Ces données suggèrent que l'économie américaine peine toujours à maîtriser l'inflation et renforcent le scepticisme grandissant concernant la capacité de la Réserve fédérale à faire plier les prix sans brider la croissance.



Conséquence, tous les indices S&P sectoriels évoluent dans le rouge, avec des dégagements particulièrement marqués pour les valeurs liées à la consommation (-3,2%) et à la technologie (-2,7%).



La tendance européenne est de son côté affectée par l'annonce d'une inflation record en Allemagne, qui laisse là encore présager d'une accentuation du durcissement monétaire orchestré par la Banque centrale européenne (BCE).



Tous ces chiffres ressortis au-dessus du consensus ajoutent une incertitude supplémentaire et occasionnent une vive remontée des rendements des obligations souveraines, aux Etats-Unis comme en Europe.



Le taux des Treasuries américains à 10 ans se tend ainsi de cinq points de base à plus de 3,76%.



Sur le marché des changes, le dollar recule face à l'euro, qui s'apprécie de 0,5% pour revenir autour de 0,98 contre le billet vert.



Le repli du dollar ne favorise pas les cours du brut (-0,4% à 81,8 dollars pour le WTI), pas plus soutenus par l'arrivée de l'ouragan Ian dans le Golfe du Mexique.