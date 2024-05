Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le repli continue, PIB accueilli sans émotion information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, poursuivant son repli des derniers jours, alors que les investisseurs ont accueilli sans grande émotion la deuxième estimation de la croissance américaine au premier trimestre, ressortie conforme aux attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,8%, annonçant une ouverture dans le rouge.



En raison des tensions actuellement à l'oeuvre sur les rendements obligataires, Wall Street a aligné mercredi une cinquième séance de repli sur sept.



La brusque remontée des rendements des emprunts d'Etat américains fait redouter à certains opérateurs une correction sur les indices boursiers, comme celle intervenue à l'automne dernier.



Le choc drastique sur les obligations se calme un peu ce matin, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui se tasse autour de 4,57%, contre un pic de plus de 4,63% hier soir.



La baisse des actions s'effectue par ailleurs sur fond de volatilité accrue: à 14,8 points, l'indice VIX du CBOE - souvent dénommé l'indice de la peur - a atteint hier un point haut de trois semaines.



La crainte d'un réveil de l'inflation susceptible de pousser la Réserve fédérale à maintenir ses taux élevés pendant une période prolongée se fait sentir à tous les niveaux.



Les traders n'estiment plus qu'à 47,9% la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base en septembre, contre 52,5% hier, selon l'outil Fedwatch de CME.



En corollaire, les investisseurs se demandent si la poursuite d'une politique restrictive de la part de la Fed ne pourrait pas faire caler l'économie américaine.



'Si l'on se fie à l'histoire, les banques centrales commettent souvent l'erreur d'attendre trop longtemps avant de changer de direction', rappellent les équipes de Muzinich & Co.



Certains observateurs commencent même à penser que la meilleure façon de tempérer l'inflation serait d'abaisser les taux plutôt que de les maintenir plus longtemps à des niveaux élevés.



Comme pour leur donner raison, la croissance économique s'est nettement essoufflée aux Etats-Unis au premier trimestre, le repli des dépenses fédérales ayant notamment constitué un frein à l'activité.



Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,3% en rythme annualisé, chiffre inférieur à l'estimation de 1,6% fournie le mois dernier, selon le Département du Commerce.



A titre de comparaison, la croissance avait été de 3,4% au quatrième trimestre 2023.





