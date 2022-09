Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: le rendement des Treasuries 10 ans proche de 4% information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mercredi, les investisseurs se montrant attentifs à l'évolution du rendement des Treasuries à 10 ans, qui se rapproche de la barre psychologique des 4%.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le S&P 500 progresse de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 se replie de 0,1%, annonçant un début de séance incertain.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se tasse autour de 3,87% ce matin après avoir frôlé la veille les 4%, un seuil crucial qui n'avait plus été atteint depuis l'avant-crise financière.



Cette légère accalmie des rendements américains a permis aux marchés européens d'effacer une partie leurs pertes de la matinée. A l'heure de l'ouverture de Wall Street, l'Euro STOXX 50 ne perdait plus que 0,6%.



La récente envolée des rendements des obligations souveraines de longue échéance s'explique par le durcissement des politiques monétaires des grandes banques centrales, sur fond de remontée de l'inflation.



Bon nombre d'analystes estiment toutefois que les rendements des Treasuries reflètent déjà bien le resserrement monétaire en cours, ce qui les conduit à taler sur un prochain mouvement de reflux des taux avec le ralentissement de la croissance et le repli de l'inflation.



'De notre point de vue, le rendement de 3,98% atteint à la clôture d'hier par le 10 ans américain s'approche des plus hauts qui seront établis durant le cycle actuel', prédit Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS



L'analyste prévoit ainsi des Treasuries à 10 ans à 3,50% à la fin de l'année, puis à 3,25% d'ici à juin 2023.



L'aversion pour le risque continue de profiter au dollar, dont l'indice qui mesure les variations face à un panier de devises de référence enchaîne les records annuels avec un gain qui dépasse désormais les 15% cette année.



Désormais bien ancré sous la barre des 0,96, l'euro recule encore pour se traiter autour de 0,9580 face au billet vert.



Les cours du baril repartent à la hausse suite aux fuites touchant les gazoducs Nord Stream 1 qui relie la Russie à l'Allemagne, tous deux touchés des d'explosions sous-marines, ce qui alimente les soupçons de sabotage.



Le Brent prend désormais 1,2% à 87,3 dollars et le brut léger américain 1,7% à près de 79,9 dollars en attendant la publication, dans la journée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.