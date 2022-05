Wall Street: le regain d'appétit pour le risque se confirme information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit sur sa lancée haussière vendredi matin, le retour de l'appétit pour le risque semblant se confirmer après l'épisode de grande volatilité traversé ces dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,8% à 32.912,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de plus de 2,2% pour refranchir le cap des 12.000 points.



Les investisseurs continuent de profiter du soulagement lié à la parution, un peu plus tôt cette semaine, de 'minutes' de la Fed jugées plutôt encourageantes.



Dans son compte-rendu, la banque centrale a laissé la porte ouverte à une pause potentielle dans ses hausses de taux d'ici à la fin de l'année, afin d'orchestrer un atterrissage en douceur de l'économie.



Après avoir aligné sept semaines consécutives de repli, les marchés américains semblent donc bien partis pour enregistrer leur première hause hebdomadaire depuis la fin mars.



Aux niveaux actuels, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain de plus de 5% sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 s'adjuge 5,7% et le Nasdaq grimpe de plus de 6%.



Les marchés ont confirmé leur rebond en dépit des solides statistiques publiées dans la matinée, pourtant susceptibles de justifier une remontée des taux d'intérêt et donc de nuire aux actions.



Ces indicateurs continuent de refléter la santé éclatante de la consommation américaine, qui semble pour l'instant peu affectée par l'envolée de l'inflation.



Publiées ce matin, les dépenses des ménages ont ainsi augmenté de 0,9% en avril par rapport au mois précédent, là où le consensus envisageait une augmentation de 0,7%.



Ces chiffres n'ont provoqué aucune poussée des rendements obligataires, loin s'en faut: le dix ans américain revient en direction de 2,72% après avoir fini à 2,76% la veille.



Il faut dire que le chiffre le plus attendu concernait le taux de hausse annualisée de l'indice des prix PCE ('panier de la ménagère'), qui s'est lui tassé de 0,3 point à +6,3% en données totales, et à +4,9% hors énergie et alimentation.



La volatilité confirme également son reflux: l'indice VIX du CBOE, dit indice de la peur, revient bien en-dessous du seuil des 30 points, censée illustrer une grande nervosité des marchés.



S'agissant des valeurs, Dell Technologies grimpe de plus de 11% après avoir dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé grâce à la vigueur de ses ordinateurs professionnels et ses solutions de réseau.



Gap lâche pour sa part 5% après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles suite à un trimestre décevant, marqué par une flambée de ses coûts de fabrication.



Toujours dans la distribution, Costco Wholesale évolue peu (+0,5%), ses solides résultats trimestriels étant compensés par des marges sous pression et des stocks qui augmentent.