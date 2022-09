Wall Street: le regain d'appétit pour le risque se confirme information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 18:01

(CercleFinance.com) - Wall Street poursuit son redressement lundi matin, l'imminence de la publication des statistiques de l'inflation ne semblant pas trop dissuader la prise de risques chez les investisseurs.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 0,8% à 32.420,4 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne plus de 1% à 12.237,5 points, poursuivant le rebond amorcé la semaine passée.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow avait affiché un gain de l'ordre de 2,7% tandis que le Nasdaq s'était octroyé une progression d'environ 4,1%



Les investisseurs américains paraissent, depuis quelques séances, vouloir surmonter le climat de nervosité qui les agitait depuis la mi-août et relativiser les craintes liées aux tensions inflationnistes.



Les intervenants ont ainsi recommencé à acheter, au cours de la semaine passée, quelques actions rendues plus abordables par la récente correction, qui s'était traduite par trois semaines consécutives de baisse et un repli cumulé de 8%.



Ces rachats à bon compte se poursuivent aujourd'hui, essentiellement dirigés vers les valeurs de la technologie (+1,3%), de la consommation non-essentielle (+1,3%) et de l'immobilier (+0,8%).



Parallèlement, les cours du pétrole poursuivent leur remontée sur fond de rumeurs d'un éventuel embargo européen sur le pétrole russe, qui poussent le baril de brut texan au-delà des 88 dollars (+1,8%).



Dans son sillage, les valeurs de l'énergie progressent de 2,2%, soit la meilleure performance sectorielle du S&P 500. Deuxième plus forte hausse du Dow, Chevron s'adjuge 2,3%.



Apple grimpe de son côté de plus de 3%, alors que les analystes de Wedbush soulignent que les précommandes pour l'iPhone 14 dépassent d'ores et déjà celles de la version précédente, l'iPhone 13.



La tension s'allège un peu sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans évoluant ce matin autour de 3,30%, après avoir atteint 3,32% vendredi.



Le dollar recule pour sa part face à l'euro, qui repasse bien au-dessus du seuil de parité à 1,0125 face au billet vert.



La devise américaine et les rendements obligataires subiront un test important demain avec la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois d'août.



Le consensus table sur un ralentissement de l'indice des prix à la consommation (CPI), autour de 8% en rythme annuel contre 8,5% le mois précédent.



'Le 'pic' d'inflation est sûrement passé mais il est trop tôt pour anticiper un changement de stratégie des banquiers centraux américains', soulignent les équipes d'Aurel BGC.



'Toutefois, ce constat pourrait nourrir l'appétit pour le risque des investisseurs sur les marchés financiers', indique le prestataire de services d'investissement.