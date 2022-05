Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le regain d'appétit pour le risque se confirme information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait évoluer en hausse jeudi en début de séance, confirmant le regain d'appétit pour le risque des dernières séances en dépit de statistiques assez peu reluisantes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Les deux indicateurs économiques dévoilés dans la matinée semblent pourtant peu à même d'inciter les investisseurs à relancer leurs achats après les bonnes affaires réalisées ces derniers jours.



Le PIB des Etats-Unis a ainsi reculé de 1,5% sur les trois premiers mois de l'année, selon une deuxième estimation rendue par le Département du Commerce, qui avait annoncé une contraction de 1,4% en première lecture il y a un mois.



Côté inflation, l'indice des prix PCE est ressorti en hausse de 7%, contre une augmentation de 6,4% le trimestre précédent. En excluant les prix des aliments et de l'énergie, l'indice PCE affiche un gain de 5,1%.



Autre indicateur surveillé par les marchés, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine dernière pour s'établir à 210.000 lors de la semaine, soit un repli de 8000 par rapport à la semaine précédente.



Les dernières séances avaient été caractérisées par une grande volatilité des échanges, souvent à l'origine de violents écarts entre l'ouverture et la clôture.



Les acteurs de marché tentent de trouver le bon positionnement face au ralentissement en cours de la croissance et au resserrement monétaire agressif opéré par les banques centrales face à l'envolée de l'inflation.



Après le message sans surprise délivré hier dans les 'minutes' de la Fed, les investisseurs pourraient de nouveau être tentés de réaliser quelques rachats à bon compte sur des valeurs taillées en pièces au cours des derniers mois.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.