Wall Street : le redressement se poursuit avec l'enquête ADP

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait démarrer en hausse mercredi matin, soutenue par des créations d'emplois bien plus importantes que prévu en janvier dans le secteur privé américain. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,8% à 1,1%, annonçant un début de séance dans le vert. Le secteur privé a créé 291.000 emplois le mois dernier, à en croire l'enquête mensuelle dévoilée par ADP deux jours avant la publication du rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis. Ce chiffre est très largement supérieur aux attentes des économistes qui ne pronostiquaient que 150.000 créations de postes au mois de janvier. Autre annonce, bien que moins positive celle-là, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à 48,9 milliards de dollars en décembre, contre -43,7 milliards le mois précédent. Les intervenants restent par ailleurs attentifs aux derniers développements concernant le virus 2019-nCoV, dont la propagation semble quelque peu ralentir. 'Le coronavirus commence à passer au second plan même si le dernier bilan reste préoccupant', commentent ainsi les équipes de Kiplink Finance. 'Les investisseurs estiment qu'une éventuelle paralysie de l'économie chinoise ne serait que temporaire dans la mesure où Pékin renforce ses mesures de soutien', assure le gestionnaire d'actifs parisien. Les autorités chinoises ont annoncé avoir déployé de nouvelles mesures en vue d'améliorer les taux d'admission et de survie des patients et de réduire les taux d'infection et de mortalité dans la province du Hubei et sa capitale Wuhan, durement touchées par l'épidémie. La dernière statistique de la journée, celle des stocks hebdomadaires de pétrole, paraîtra dans le courant de la matinée.

