Wall Street: le redressement se confirme, Tesla se distingue information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 17:35

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York semble vouloir commencer la semaine par une hausse lundi, le Dow Jones et le Nasdaq conservant l'élan imprimé au cours des trois dernières séances.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.663,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 13.849,4 points.



Les marchés d'actions américains évoluent dans le vert, portés par un regain d'optimisme après des déclarations de Janet Yellen, qui a dressé jeudi un tableau encourageant de la situation économique aux Etats-Unis.



La secrétaire au Trésor a réaffirmé ce week-end s'attendre à un atterrissage en douceur de l'économie américaine, un scénario qui se caractérise par un ralentissement de la croissance et une baisse de l'inflation, quoique sans récession et sans flambée du chômage.



Par ailleurs, plusieurs éléments peuvent laisser penser que la Réserve fédérale américaine a déjà atteint son taux terminal avec sa fourchette actuelle de 5,25% à 5,50%, estiment les analystes.



Le rebond des actions américaines profitent à la plupart des secteurs, à commencer par les plus exposés au redressement économique comme la consommation et les matériaux de base.



Le secteur de la consommation non-essentielle signe la plus forte progression du jour (+2%), emmenée par Tesla qui bondit de 8% dans le sillage d'une note positive de Morgan Stanley.



En tête du S&P 500, le constructeur de véhicules électriques bénéficie de commentaires des analystes de la banque d'affaires new-yorkaise qui ont relevé à surpondérer leur recommandation sur le titre en raison des promesses de sa nouvelle super-architecture technologique baptisée 'Dojo'.



Qualcomm progresse de 4% après avoir annoncé un contrat avec Apple, qui va utiliser sa plateforme modem mobile Snapdragon dans ses prochaine générations d'iPhone jusqu'en 2026.



Sur le front des taux, les rendements se retendent en Europe, avec des Treasuries qui repassent au-dessus de 4,29% ce qui ne profite pas au dollar qui s'effrite de 0,4% vers 1,0730 face à l'euro.