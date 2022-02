Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le redressement se confirme information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son rebond vendredi matin, toujours portée par les espoirs entourant un geste éventuel de la Fed étant donné le contexte géopolitique très sombre du moment.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrat à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,5%, signalant une hausse fragile en début de séance.



En dépit de l'offensive russe en Ukraine, les marchés d'actions américains avaient réussi à clôturer en hausse hier soir, essentiellement grâce à des rachats à bon compte sur les valeurs technologiques.



Mais un nombre croissant d'économistes évoquent aussi la possibilité d'une initiative de la Réserve fédérale qui permettrait d'atténuer les conséquences de la guerre sur les marchés.



'Un cycle de resserrement plus lent pourrait être une option pour les banques centrales', estiment ce matin les experts de NN Investment Partners.



Ces anticipations se sont nourries de statistiques qui montrent que la consommation des ménages américains ne pâtit pas de la remontée de l'inflation, ce qui semble écarter la nécessité de trop fortes hausses de taux.



Les dépenses de consommation ont ainsi augmenté de 2,1% en janvier par rapport au mois précédent alors que les analystes n'anticipaient qu'une augmentation de 1,6%.



Les investisseurs regarderont attentivement la confiance des consommateurs du Michigan, attendue dans la matinée, pour apaiser leurs craintes sur les dépenses et l'inflation.



Signe d'une certaine détente, les cours pétroliers reculent malgré les inquiétudes que fait peser le conflit ukrainien sur l'approvisionnement en brut.



Le contrat sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,7% à 92,2 dollars le baril, tandis que le Brent recule de 2,1% pour repasser sous le seuil des 100 dollars.



Très suivi ces derniers jours, l'indice de volatilité VIX du CBOE - dit aussi 'l'indice de la peur' de Wall Street - recule pour sa part de près de 3% pour enfoncer le seuil des 30 points, à 29,5.





