Wall Street: le redressement de la veille ne tient pas

(CercleFinance.com) - Après son rebond de la veille, la Bourse de New York est repartie à la baisse mardi, pénalisée notamment par la lourdeur des valeurs technologiques sur fond de remontée des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,7% à 37.426,5 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 14.798,4 points.



Les grandes valeurs technologiques ne confirment pas leur rebond de la veille, qui avait été notamment motivé par une chasse aux bonnes affaires après une entame d'exercice ratée.



Les récents indicateurs ont par ailleurs conforté la bonne santé de l'économie américaine, qui ont relancé du même coup les inquiétudes concernant de rapides baisses de taux.



Les traders ne sont plus que 61% à anticiper une baisse de taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed prévue le 20 mars, contre 69% il y a une semaine, selon l'outil de suivi 'FedWatch'.



Les échanges sont également teintés de prudence en attendant la parution, jeudi, des chiffres de l'inflation et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, qui tombera le lendemain.



Côté statistiques, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit à 63,2 milliards de dollars en novembre, par rapport à 64,5 milliards le mois précédent, selon le Département du Commerce.



L'aversion générale au risque profite à l'or, qui revient non loin de ses plus hauts historiques, et au dollar, soutenu par les interrogations concernant l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Ces doutes font remonter en parallèle les rendements des bons du Trésor américain, qui sont orientés à la hausse en dépit de la volatilité des actions, le papier à dix ans se redressant au-dessus des 4%.



Après leur chute spectaculaire de la veille, les cours du pétrole rebondissent, l'incertitude quant à la sécurité du transport maritime en mer Rouge faisant plus que compenser l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une réduction de ses prix.



Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,2% à 71,6 dollars le baril.



S'agissant des valeurs, HPE lâche plus de 8% sur des rumeurs d'intérêt pour l'équipementier de réseaux Juniper Networks, qui s'envole de son côté quelque 21%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.