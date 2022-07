Wall Street: le rebond se prolonge, même sans catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 17:37

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse mercredi dans les premiers échanges, poursuivant le vigoureux rebond amorcé la veille malgré l'absence de véritables catalyseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 31.905,5 points, tandis que le Nasdaq Composte progresse de 1,6% à 11.901,4 points.



En l'absence d'actualités ou d'indicateurs majeurs, c'est la chasse aux bonnes affaires qui soutient la cote, avec des investisseurs qui apparaissent de plus en plus sensibles aux valorisations des valeurs ayant le plus baissé.



'Le pessimisme qui s'accroît auprès des investisseurs de Wall Street semble avoir l'effet inverse en offrant un peu de répit haussier à court terme', expliquent les analystes de Wells Fargo.



Bon nombre de stratèges rappellent qu'il est souvent le bon moment d'acheter lorsque le moral du marché semble avoir atteint un point bas.



D'après Wells Fargo, une récente étude est à ce titre venue montrer que les gestionnaires de fonds ont réduit leur exposition aux actifs risqués à des niveaux comparables à ceux d'octobre 2008.



Dans ce contexte peu engageant, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a signé hier sa meilleure performance journalière en près d'un mois, avec un gain de quasiment 2,8%.



En dépit du redressement constaté ces dernières semaines, le S&P reste en retrait de plus de 17% par rapport au 1er janvier.



La plupart des indices sectoriels évoluent en hausse, mais les secteurs qui avaient le moins bien performé ces derniers mois comme la consommation non-contrainte (+1,5%) ou la technologie (+1,6%) sont les plus en vue.



L'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P recule de 3,2% à 23,7 points, son plus bas niveau depuis avril.



Autre motif de soutien, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans poursuit son repli, ayant même brièvement enfoncé le seuil des 3% avant de revenir à 3,01%.



La hausse de Wall Street est cependant plus modeste que celle observée lundi, ce qui pourrait s'expliquer en partie par le net regain de forme du dollar.



Le dollar, qui avait cédé du terrain en raison de la crainte d'une hausse de taux de 50 points de base demain de la part de la BCE, regagne près de 0,3% face à l'euro.



Du côté des valeurs, Netflix s'adjuge plus de 4% après avoir fait état de résultats trimestriels moins mauvais que ce que redoutaient les marchés. Le titre cède encore plus de 60% depuis le début de l'année.



Tesla progresse de 1% en attendant la parution, ce soir après la clôture des marchés américains, de ses comptes de deuxième trimestre.