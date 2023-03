Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rebond se prolonge en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, poursuivant son rebond amorcé la veille alors que les intervenants attendant le seul indicateur économique du jour, l'ISM des services.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices de la Bourse de New York avancent de 0,4% à 0,7%, signe avant-coureur d'une ouverture positive.



Les investisseurs observeront de près les dernières données mensuelles sur l'activité dans les services aux Etats-Unis, attendues en début de séance, afin de se faire une idée plus précise de l'état de la conjoncture.



L'activité économique a bien résisté cet hiver tandis que les derniers chiffres de l'inflation ont, eux, largement dépassé les attentes, ce qui laisse entrevoir de nouvelles hausses de taux de la part de la Fed.



Les indicateurs préliminaires dans le secteur des services se sont montrés plutôt encourageants, à la faveur notamment d'une météo clémente, et l'ISM devrait demeurer en territoire d'expansion en février, quoique en légère décélération.



Dans l'immédiat, la tendance reste soutenue par les propos tenus hier par Raphael Bostic, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui s'est prononcé en faveur d'une hausse 'lente et régulière' des taux de la Fed.



Bostic a même estimé que l'inflation était susceptible de refluer dans l'hypothèse d'une remontée des taux directeurs dans un intervalle allant de 5% à 5,25%, et cela sans entraîner de profond ralentissement de l'activité.



Mais les craintes persistantes liées à l'inflation continuent de favoriser une remontée des taux, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui continue d'osciller autour du seuil critique des 4%.



Sur la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain hebdomadaire de l'ordre de 0,6%, tout comme l'indice Nasdaq.





