Wall Street: le rebond se poursuit, les résultats en soutien information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse mardi matin, sur la même tendance que la veille, les marchés s'éloignant des plus bas de près de deux ans touchés le mois dernier grâce à début plutôt réussi de la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressent de 2% à 2,5%, laissant entrevoir une vigoureuse hausse à l'ouverture.



Les 'futures' sur les trois indices ont accru leur progression après la publication, dans la matinée, des résultats supérieurs aux attentes de Goldman Sachs, qui devraient doper le secteur financier dans son ensemble.



La banque d'affaires new-yorkaise a fait état ce matin d'un bénéfice quasiment divisé par deux sur le troisième trimestre, une performance toutefois meilleure que prévu puisque l'établissement a su profiter de la grande volatilité des marchés financiers sur les trois mois écoulés.



En cotations avant-Bourse, son titre s'adjugeait ainsi plus de 4%.



Parmi les autres entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels en début de journée, Johnson & Johnson a lui aussi fait état de bénéfices et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes de Wall Street.



Tous ces résultats bien accueillis éclipsent, au moins pour un temps, les craintes de voir la récente aggravation des tensions inflationnistes peser sur les profits des sociétés cotées.



Ce soir après la clôture, ce sera au tour de Netflix de publier ses comptes trimestriels.



Coté indicateurs, les chiffres de la production industrielle - attendus d'ici à quelques minutes - devraient confirmer que le rattrapage post-pandémique de l'activité commence désormais à s'essouffle aux Etats-Unis.



En Europe, la volonté affichée par le nouveau ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, consistant à restaurer la crédibilité de Londres aux yeux des investisseurs financiers continue d'alimenter un mouvement d'appétit pour le risque.



En renonçant à une grande partie des dépenses budgétaires non financées, le chancelier de l'Echiquier a retiré la prime de risque qui gonflait depuis plusieurs jours les taux souverains européens.



Sur le front obligataire, une légère détente s'opère ainsi au niveau des rendements avec un repli de l'ordre d'un point sur les OAT et les Bunds, tandis que les T-Bonds américains perdent quatre points vers 3,977%.