Wall Street: le rebond se poursuit avec les techs

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse mardi en début de séance, soutenue par la poursuite du rebond des valeurs technologiques qui l'emporte sur les préoccupations liées à la hausse des rendements obligataires.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,4%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Comme hier, la cote devrait être principalement portée par quelques rachats à bon compte sur les valeurs technologiques après trois semaines de repli pour le Nasdaq, un recul qui s'est soldé par une perte de près de 6% de l'indice depuis le début du mois d'août.



La hausse du Nasdaq depuis le début de l'année s'établit toujours à 29%, contre +15% pour l'indice S&P 500, une surperformance qui a conduit certains analystes à prévenir que le secteur était survalorisé.



Mais certains spécialistes rappellent que la nature dynamique du secteur technologique permet aux investisseurs de s'adapter à l'évolution des tendances et de se prémunir contre les changements du marché.



'La technologie étant de plus en plus présente dans toutes les industries, investir dans ce secteur permet de s'exposer à un moteur fondamental des économies modernes, ce qui renforce le potentiel d'investissement à long terme', explique Kirill Khitrov, chez Lynceus Partners.



'En outre, la capacité du secteur à favoriser les percées perturbatrices peut entraîner des gains extraordinaires pour les investisseurs astucieux', ajoute le professionnel.



Les titres ayant été les principaux moteurs de l'envolée de Wall Street cette année, comme Nvidia ou Tesla, devraient de nouveau briller en Bourse ce mardi.



La remontée des 'techs' devrait ainsi l'emporter sur la poursuite des tensions sur le compartiment obligataire, où les taux continuent de remonter.



La situation commence en effet à devenir franchement difficile sur les marchés de taux, avec des investisseurs qui se demandent où la flambée des rendements va s'arrêter.



Tout juste si le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilise un peu, autour de 4,33%, après avoir franchi hier le seuil de 4,35%, établissant un nouveau plus haut depuis 2007.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aux ventes de logements anciens, qui pourrait alimenter ou non l'optimisme concernant la croissance américaine au troisième trimestre.





