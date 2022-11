Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rebond se poursuit avant un long week-end information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère mercredi, soutenue par les bons indicateurs américains du jour à la veille du long week-end de Thanksgiving.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de plus de 0,2% à 34.185,4 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne près de 1% à 11.281,1 points.



Plusieurs indicateurs d'activité positifs publiés dans la matinée sont venus apaiser les inquiétudes des investisseurs autour du ralentissement de la croissance.



Sur le plan des investissements, le Département du Commerce a fait état d'une progression de 1% des commandes de biens durables le mois dernier, une hausse supérieure à l'estimation moyenne des économistes.



Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les ventes de logements neufs ont rebondi de 7,5% au mois d'octobre, après avoir chuté de 11% le mois précédent.



Tous ces chiffres témoignent de la résistance de l'économie américaine grâce à la bonne tenue de l'investissement des entreprises, de la consommation des ménages et des exportations.



Les investisseurs attendent maintenant le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui pourrait apporter quelques enseignements sur l'avancée des débats au sein du FOMC.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans repart à la baisse, en direction de 3,72%, en attendant la publication des 'minutes' de la Fed.



A 1,0370 face à l'euro, le dollar perd lui aussi du terrain après avoir fait l'objet d'un regain d'intérêt depuis le début de la semaine.



Le pétrole corrige assez nettement (-3,5% à 85,25$ à Londres, 78,5$ sur le NYMEX) alors que la Chine accentue ses mesures de confinement dans le cadre de sa stratégie 'zéro Covid' face à la récente résurgence de l'épidémie.



Sur le plan sectoriel, tous les indices du S&P sont dans le vert, à l'exception de celui de l'énergie (-1,6%) qui pâtit de la chute des cours pétroliers.



Du côté des valeurs, Deere grimpe de 7% après avoir fait part de résultats trimestriels meilleurs que prévu et délivré des perspectives jugées optimistes.



HP avance de 0,8% dans la foulée de la présentation de ses résultats, largement éclipsée par l'annonce de la suppression d'environ 10% de ses effectifs sur fond de ralentissement du marché informatique.



A noter que Tesla bondit de 6,5% alors que les analystes de Wedbush Securities affirme que le constructeur de véhicules électriques est bien parti dans la réalisation de son objectifs de ventes pour le 4ème trimestre.



Pour mémoire, le marché sera fermé demain pour Thanksgiving et ne rouvrira que pour une demi-séance de transactions vendredi.





