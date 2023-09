Wall Street: le rebond s'étiole malgré nette détente taux US information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 23:57

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la semaine, le mois et le trimestre en ordre dispersé ce vendredi, avec un Dow Jones en repli de 0,47%, un S&P500 à -0,27% et un indice Nasdaq en légère hausse de 0,14%.

Le trimestre s'achève sur une perte de plus de 3% sur le S&P et le Nasdaq, le Russell-2000 (-0,6%) perd -3,5% et revient à la case départ depuis le 1er janvier.



Les gains initiaux (+0,5%) n'ont pas tenu malgré une nouvelle détente des taux obligataires motivée par une inflation 'core PCE' revenue sous les 4% pour la 1ère fois depuis l'été 2021 (vers 3,9%).



Mais une ombre a plané sur cette séance : le risque de 'shutdown' est estimé à 90% ce weekend et chaque semaine de non paiement des fonctionnaires coûte 0,1% de PIB selon l'expérience de 2018 par exemple.

Se greffe là-dessus la grève dans le secteur automobile qui fait tache d'huile, avec des revendications salariales auxquelles Joe Biden recommande de prêter attention : si elles étaient satisfaites, cela pourrait relancer la spirale inflationniste, d'autant que les cours du pétrole restent proches des niveaux records de fin octobre/début novembre 2022.



Peu de mouvement sur les changes avec un $-Index qui finit inchangé à 106,20 (il gagne +0,75% sur la semaine écoulée).



La publication des dépenses/revenus des ménages et du très attendu indice 'PCE' aux Etats Unis devait constituer le 'point d'orgue de la FED' mais loin de constituer un 'market mover' ces statistique se soldent par un 'non-événement'.

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,4% le mois dernier par rapport au précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression assez conforme aux attentes (la hausse des budgets carburants représente l'essentiel de cet écart), pour des revenus en croissance eux aussi de 0,4%.

Mais surtout, l'indice d'inflation des prix 'PCE' s'est établi à 3,5% en rythme annuel au moins d'août (en légère accélération), mais c'est compensé par une contraction du 'PCE Core' (excluant les produits alimentaires et l'énergie) qui recule de 4,3% à 3,9% d'un mois sur l'autre.



Attention à l'inflation de second tour dans le sillage du pétrole et au coût de la dette fédérale : la facture s'élève désormais à 1.000Mds$/an.



Wall Street a vu sa tentative de rebond freinée par la consolidation des valeurs pétrolières et des groupes pharmaceutiques.