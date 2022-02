Wall Street: le rebond s'étiole après une nouvelle déception information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 17:05

(CercleFinance.com) - Wall Street tente un timide rebond vendredi matin, sous l'impulsion notamment des valeurs de l'énergie, après avoir lourdement chuté la veille du fait d'un nouveau coup de bambou concernant l'inflation.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 35.382 points, tandis que le Nasdaq Composite efface ses gains du début de séance pour désormais afficher une évolution stable à 14.186,5 points.



Le S&P 500 avait lâché 1,8% hier, tandis que le Nasdaq Composite cédait plus de 2%, les derniers chiffres de l'inflation ayant renforcé les anticipations de prochaines hausses de taux.



Au vu des indicateurs publiés dans la matinée, les investisseurs se demandent si les pressions inflationnistes ne risquent pas d'avoir, en sus, un impact défavorable sur la croissance.



L'indice de confiance du consommateur américain de l'Université du Michigan est en effet retombé à 61,7 ce mois-ci contre 67,2 en janvier, alors que les économistes prévoyaient un chiffre autour de 67,5.



Sans surprise, Richard Curtin, l'auteur de l'enquête, attribue cette nouvelle dégradation du moral des ménages à la remontée de l'inflation, un élément préoccupant quand on sait que la consommation représente environ 60% du PIB américain.



Dans l'immédiat, la bonne tenue du compartiment de l'énergie permet néanmoins d'éclipser les inquiétudes entourant l'intensification des pressions inflationnistes.



Le secteur énergétique profite du bond des cours du pétrole sur le NYMEX (+1,8% à 91,5 dollars), alors que certains pays de l'OPEP+ renâclent toujours à produite les quotas qui leur ont été attribuées.



Autre élément de soutien, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue en direction du seuil psychologique des 2% après être monté à 2.05%, un nouveau plus haut de deux ans.



Du côté des valeurs, Under Armour décroche de plus de 9% après avoir prévenu que ses marges se tasseraient cette année du fait de la flambée des coûts du transport de marchandises.



A ce stade de la semaine, le Dow Jones affiche un repli hebdomadaire relativement limité, de l'ordre de 0,7%, tandis que le Nasdaq recule de près de 1%, ce qui fait replonger l'indice technologique en 'territoire de correction' en comparaison de ses plus hauts de l'automne dernier.