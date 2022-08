Wall Street: le rebond n'a pas tenu information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 17:47

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York n'a rebondi que pendant quelques minutes mercredi matin, la lourdeur des valeurs cycliques ayant fini par entraîner l'ensemble du marché à la baisse.



Deux heures environ après le début des échanges, l'indice Dow Jones abandonne 0,3% à 31.701 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,2% à 11.863,4 points.



L'annonce de créations d'emplois inférieures aux attentes dans le secteur privé au mois d'août aux Etats-Unis n'a pas affaibli l'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale va continuer de relever ses taux de manière agressive.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base en septembre s'est même accrue, atteignant 68,5% contre 62% hier.



Le renforcement du scénario d'une accélération du resserrement monétaire s'accompagne nécessairement de celui d'une décélération de l'activité dans les mois qui viennent.



Les craintes de ralentissement de l'économie, voire d'une récession, engendrent une rotation depuis les titres cycliques vers segments de marché les plus défensifs.



Les valeurs liées à la consommation non-contrainte (-0,9%), aux matières premières (-0,5%) et à l'industrie (-0,3%) accusent ainsi les baisses sectorielles les plus marquées.



A l'inverse, les secteurs des télécoms (+0,9%), de l'immobilier (+0,6%) et des services collectifs (+0,3%) sont les plus recherchés.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des chiffres officiels de l'emploi au mois d'août, qui seront publiés vendredi et qui pourraient peser lourd dans le débat sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Sur le front des obligations, l'aversion continue des investisseurs pour le risque fait remonter le prix des Treasuries, le rendement du papier à 10 ans repassant au-delà de la barre des 3,10%.



Sur l'ensemble du mois d'août, l'indice Dow Jones affiche pour l'instant un repli de l'ordre de 2% tandis que le Nasdaq Composite se dirige vers une perte mensuelle de 2,4%.