Wall Street: le rebond initial vite avorté

(CercleFinance.com) - Wall Street, qui avait ouvert sur une note positive, a inversé la vapeur mardi matin, affaiblie par une nouvelle poussée de fièvre sur le compartiment obligataire.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie ainsi de 0,2% à 30.446,2 points, tandis que le Nasdaq Composite abandonne près de 0,1% à 10.803,1 points.



Comme l'illustrent ces scores serrés, les prises d'initiative s'avèrent particulièrement limitées à la veille des décisions de politique monétaire très attendues de la Réserve fédérale.



'Le moral des investisseurs demeure fébrile sur fond d'inquiétudes grandissantes quant à l'action de la Fed, qui pourrait précipiter l'économie américaine dans la récession', s'inquiètent les équipes de Wells Fargo.



'Parallèlement, la hausse du nombre de cas de Covid en Chine risque de brider la dynamique de réouverture de la deuxième économie mondiale, avec de nouvelles contaminations au plus haut depuis trois semaines à Pékin', souligne le gestionnaire d'actifs.



Du côté du marché des taux, les rendements des obligations du Trésor américain augmentent sur toutes les échéances en attendant les annonces de la Fed, qui devrait confirmer demain sa volonté d'accentuer le renchérissement du loyer de l'argent.



A près de 3,42%, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'approche de nouveaux plus hauts depuis 2011.



La hausse récente des rendements des Treasuries, qui a surpris beaucoup d'investisseurs par son intensité, a été renforcée la semaine passée par la publication de chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes.



Sur ce point, un petit motif de soulagement additionnel est arrivé ce matin avec la publication des derniers chiffres de l'inflation, ressortis globalement en ligne avec les attentes, voire un peu meilleurs qu'anticipé.



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, conformément au consensus des économistes.



Hors alimentation, énergie et services commerciaux, leur progression s'établit toutefois à 0,5%, un rythme moins bien moins soutenu que prévu.



S'agissant des valeurs, Oracle s'envole de plus de 8% après avoir surpassé les attentes de Wall Street sur le trimestre écoulé grâce à la vigueur de la demande pour ses architectures 'cloud' destinées aux entreprises.



Netflix poursuit son chemin de croix en cédant plus de 1% suite à un abaissement de recommandation à 'vendre' des analystes de Netflix, qui s'inquiètent de la modération de la croissance du géant du streaming.





