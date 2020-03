Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rebond devrait se poursuivre malgré le G7 Cercle Finance • 03/03/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son redressement mardi matin en dépit du communiqué relativement décevant publié par le G7 concernant la crise du coronavirus. Quelques minutes avant le début des échanges, les contrats futurs sur les grands indices américains progressent en moyenne de 0,5%, annonçant une poursuite du rebond de la veille. Les ministres des finances et les gouverneurs centraux des pays du G7 se sont bornés, dans leur communiqué commun, à 'réaffirmer leur engagement à utiliser tous les outils politiques appropriés visant à atteindre une croissance forte et durable'. Aucune précision n'est fournir, néanmoins, sur les actions envisagées à court terme en cas de risque de récession. 'C'est une déception quand on sait que les espoirs portaient plutôt sur la mise en place immédiate de mesures budgétaires et de baisses de taux concertées', rappellent les équipes de Capital Economics. Pour mémoire, Wall Street s'était envolée de plus de 5% hier, soit sa plus forte progression en pourcentage en depuis mars 2009, portée par la perspective d'une action coordonnée des grandes banques centrales. Pour certains d'observateurs, la période actuelle de forte volatilité permet d'investir à moindre frais dans des segments de marché qui peuvent paraître intéressants. 'Nous estimons qu'après une correction comme celle de la semaine dernière, les marchés d'actions intègrent beaucoup mieux les risques', commente notamment Benjamin Melman, le directeur des gestions chez Edmond de Rothschild Asset Management. L'absence de décision de la part du G7 pourrait néanmoins pousser les marchés à s'impatienter, voire à effacer en partie le beau rebond signé hier. 'Nous craignons qu'il ne s'agisse que d'une première baisse laissant présager d'une secousse plus forte dans le futur', mettent en garde les analystes de la Banque Syz. 'Il est compliqué d'espérer que la situation s'améliore rapidement, surtout avec la menace de quarantaine pesant sur l'Europe et les États-Unis', ajoute la banque privée. 'C'est pourquoi nous recommandons d'éviter d'augmenter l'exposition aux actions dès maintenant', conseillent ses équipes.

