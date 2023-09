Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rebond de dure pas, l'inquiétude demeure information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir à la baisse mardi en début de séance, les inquiétudes entourant l'évolution de l'économie l'emportant sur le timide redressement des valeurs technologiques sur fond d'engouement autour de l'IA.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent de 0,2% à 0,3%, ce qui devrait quasiment effacer les maigres gains de la veille.



Après une première moitié exceptionnelles, les marchés d'actions américains se trouvent, depuis la fin du mois de juillet, pris dans un mouvement de consolidation dû à la perspective de taux élevés pendant une période de temps prolongée.



L'optimisme concernant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui portait encore récemment les marchés, a cédé la place à un accès de prudence au vu de la flambée des rendements des emprunts d'Etat dans le sillage de la remontée des anticipations d'inflation.



'Les marchés financiers intègrent déjà un scenario positif d'atterrissage économique en douceur justifiant les bonnes performances depuis le début de l'année', rappellent les équipes de Candriam.



'Les surprises positives ayant été en grande partie intégrées, les marges de manoeuvre pour une nouvelle appréciation des marchés actions paraissent limitées, justifiant une certaine prudence sur les actifs risqués', ajoute le gestionnaire parisien.



La tendance reste plombée par le niveau élevé des rendement obligataires, celui des Treasuries à 10 ans ayant touché hier un nouveau pic depuis 2007, au-delà de 4,54%.



Signe de l'inquiétude des marchés, l'indice VIX mesurant la volatilité implicite de l'indice S&P 500 remonte non loin du seuil de 18 points, au plus haut depuis le mois de mars.



Le climat de nervosité est par ailleurs alimenté par le spectre d'une fermeture partielle des administrations fédérales aux Etats-Unis ('shutdown') dès le 1er octobre, suite au récent blocage par les élus républicains d'un texte portant sur les dépenses de défense.



Dans ce climat d'incertitude économique, les investisseurs vont suivre avec attention dans la matinée les chiffres des ventes de logements neuf et la confiance des consommateurs du Conference Board.



Il surveilleront également dans les prochains jours une batterie d'indicateurs, dont de nouvelles données concernant l'inflation aux Etats-Unis.





