Wall Street : le rebond continue, détente sur le commerce

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son redressement jeudi matin, soutenue par l'apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices boursiers américains avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés américains devraient emboîter le pas aux places boursières européennes et asiatiques, qui ont toutes gagné du terrain après l'annonce par la Chine d'une réduction des droits de douane sur certains produits américains. Pékin a en effet annoncé son intention de réduire de moitié les taux des droits de douane supplémentaires appliqués à certains produits américains à partir du 14 février. La décision vise à 'assouplir les tensions économiques et commerciales' avec Washington, affirme la Commission des droits de douane du Conseil des Affaires d'Etat. Les investisseurs continuent par ailleurs de réagir favorablement aux mesures de soutien décidées par les autorités chinoises afin de contrecarrer les effets négatifs de l'épidémie de coronavirus. Pékin a notamment promis un soutien financier aux entreprises en difficulté face à la pandémie. Pour les analystes de Jefferies, le volontarisme affiché par la Chine pourrait déclencher un rally boursier, favorisant en particulier les valeurs cycliques. 'Ces efforts rappellent la situation de 2016, lorsque la croissance mondiale était chancelante et quand le pays avait injecté massivement des liquidités dans l'économie', rappelle le courtier américain. Jefferies fait valoir que la situation avait surtout bénéficié aux valeurs liées à l'énergie et aux matières premières. Sur le marché des changes, le dollar s'est orienté en légère baisse ce matin après l'annonce d'une hausse de 1,4% de la productivité de la main d'oeuvre non-agricole des Etats-Unis en rythme annualisé au quatrième trimestre. Le Département américain du Travail a dénombré de son côté 202.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 15.000 par rapport à la semaine précédente. Une bonne surprise, puisque les analystes tablaient pour leur part sur une baisse bien plus modeste de cet indicateur, à 215.000 inscriptions, ce qui semble de bon augure avant la parution, demain, des chiffres officiels de l'emploi.

