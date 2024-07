Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le rebond avorte, les GAFAM encore à la peine information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - A la suite à quelques rachats à bon compte en tout début de séance après le trou d'air côté semiconducteurs la veille (-7,1% pour le SOXX), les gains initiaux (+0,3% en moyenne) se sont rapidement étiolés et les vendeurs ont repris la main.



Au final, le Dow Jones (-1,3% à 40.665) a subi les plus lourdes prises de bénéfices ce jeudi (avec JPMorgan -2,8%). Le Nasdaq Composite a cédé 0,7% à 17.871 et le S&P 500, près de 0,8% à 5.544 (après avoir reculé de près de -1,2%, jusque vers 5.523).



Le Nasdaq -100 a encore perdu 0,5% (contre -2,8% la veille) dans le sillage d'Idexx Labs -5,2%, Dexcom -3,4%, Autodesk -3,2%, AMD -2,3%, Amazon -2,2%, Apple -2,1%, Alphabet -1,8%, Micron -1,7%. Des replis pas vraiment compensés par les rebonds de Meta +3% (après -5,7% la veille), Broadcom +2,9%, Nvidia +2,6%, Intel +1,1%.



La vedette du jour fut le constructeur de maisons DR Horton avec +10% après la publication de ses résultats trimestriels, suivi de loin par ses concurrents Pulte Group +2,5% et Lennar +2%, alors que Beazer Homes a lâché 2,6%.



Le regain de tensions commerciales avec la Chine, notamment dans l'optique d'une élection de Donald Trump en novembre, a fait reculer le dollar, qui a cassé plusieurs supports la veille, ce qui a permis à l'euro (-0,2%) de se maintenir au contact de 1,0915 et de confirmer le franchissement d'une importante résistance moyen terme.



Il y avait des chiffres à 14h30 aux Etats-Unis : l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a augmenté dans l'ensemble en juillet, selon l'indice 'Philly Fed' qui a grimpé de 13 points pour atteindre 13,9.



Cependant, le Département du Travail a annoncé 243.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en hausse de 20.000 par rapport à la semaine précédente.



Du côté de l'obligataire, les T-Bonds se sont dégradés de +5,5 points de base vers 4,2030%, et le '30 ans' a fait un bond de +6,5 points de base vers 4,423%.



Côté pétrole, le 'WTI' (brut léger américain) a perdu 0,5% vers 83$, mais restait en bonne position pour aligner une sixième semaine consécutive de gains.



L'once d'or (-0,81% vers 2.450) a néanmoins confirmé le débordement réussi du précédent record des 2.450$/Oz.





