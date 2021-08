Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rebond amorcé vendredi devrait se prolonger information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert lundi matin, les investisseurs semblant décidés à poursuivre le rebond amorcé vendredi après trois séances consécutives de repli. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de semaine en petite hausse. Le S&P 500 avait abandonné 0,8% la semaine dernière, victime de quelques prises de bénéfice après le bond de plus de 19% enregistré depuis le début de l'année. La trajectoire du rally ne semble pas pour autant interrompue, les investisseurs continuant pour l'instant de mettre de côté les incertitudes que le variant Delta fait peser sur l'économie mondiale. Certains vents contraires pourraient néanmoins finir par enrayer la bonne orientation des places financières mondiales, avertissent les spécialistes. 'Le S&P 500 a gagné 18% cette année et ne se trouve qu'à 1% de ses plus hauts absolus, mais une vision plus large des marchés fait apparaître un tableau beaucoup moins favorable', estiment ainsi les équipes de BofA. Les économistes s'alarment en particulier de l'atonie des rendements obligataires, de la vigueur du dollar et de la faiblesse des matières premières, autant d'éléments qui contrastent selon eux avec la forme étincelante des marchés boursiers. La hausse pourrait en particulier se faire plus prudente à l'approche de l'intervention, vendredi, de Jerome Powell à l'occasion de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming. Le président de la Réserve fédérale américaine va probablement confirmer, devant ses pairs et un parterre d'économistes, que la banque centrale réfléchit activement à ralentir son soutien à l'économie. 'Jackson Hole n'est peut-être pas le lieu idéal pour faire des annonces détaillées mais du moins est-ce l'occasion de poser les termes du problème', rappellent ainsi les équipes d'Oddo BHF. En attendant l'ouverture du symposium, jeudi, les investisseurs prendront connaissance, aujourd'hui dans le courant de la matinée, de l'indice PMI de l'activité dans le secteur privé, puis des ventes de logements anciens.

