Wall Street: le rebond alimenté par de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en franche hausse mercredi matin, soutenue par l'accueil enthousiaste réservé aux résultats de quelques grands noms de la cote, dont Alphabet et GM.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 1,1%, annonçant une poursuite de la remontée des dernières séances.



Les investisseurs semblent en revanche vouloir de côté l'annonce d'une contraction surprise de l'emploi dans le secteur privé américain au mois de janvier, une déception qui aurait pu entamer l'optimisme ambiant.



Le secteur privé non-agricole a en effet détruit 301.000 emplois le mois dernier selon le cabinet ADP, après 776.000 créations de postes au mois de décembre.



Les bons résultats trimestriels de plusieurs poids lourds de la cote permettent d'apaiser les craintes liées à un éventuel ralentissement du marché du travail, encore très hypothétique à ce stade.



Le camp des optimistes peut en effet s'appuyer sur les solides résultats trimestriels publiés entre hier soir et ce matin par une série de géants de la 'tech' et de l'industrie.



Les investisseurs surveillent de près les publications trimestrielles des sociétés, en espérant qu'elles constitueront un relais haussier maintenant que le soutien de la Fed tend à s'affaiblir.



Parmi les bonnes surprises du jour, Alphabet, la maison-mère de Google, a fait état de performances trimestrielles bien meilleures que prévu et annoncé un projet de division de son nominal.



Ces annonces étaient saluées par un gain de plus de 9% de son titre en cotations après-Bourse.



GM est pour sa part attendu en hausse de 2% à l'ouverture, ses résultats sans éclat au quatrième trimestre étant compensés par des perspectives particulièrement souriantes pour 2022.



AMD a dévoilé de son côté un BPA non GAAP en hausse de 77% à 92 cents au titre du quatrième trimestre, avec une marge brute ajustée améliorée de 5,6 points à 50%, pour des revenus en progression de 49% à 4,83 milliards de dollars.