Wall Street : le rapport sur l'emploi entretient le flou

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note positive vendredi matin, l'optimisme suscité par les bons chiffres de l'emploi semblant l'emporter sur la perspective d'un prochain resserrement monétaire. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Le marché du travail américain a créé 850.000 postes le mois dernier, c'est-à-dire nettement plus que les 700.000 attendus en moyenne par les économistes. Si ces chiffres restent synonymes d'un marché du travail en nette amélioration, ils peuvent aussi laisser entrevoir une politique monétaire moins généreuse de la part de la Fed. Petite réserve cependant, le taux de chômage est remonté de 0,1 point à 5,9%, alors que le consensus attendait une baisse. Face à ces chiffres plutôt mitigés, les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Dans une note de recherche publiée dans la journée, les stratèges de NN IP rappellent qu'il n'est pas toujours évident de savoir à quoi s'attendre dans le contexte actuel. 'Il est beaucoup plus difficile que d'habitude de prévoir ce à quoi ressemblera l'économie à l'avenir', admet le gestionnaire néerlandais. 'La Fed gère les attentes en adoptant une réaction stratégiquement 'dovish' tout en se laissant une marge de manoeuvre', souligne la société de gestion. Selon NN IP, les attentes du marché continueront probablement à osciller entre les risques d'une rupture des attentes d'inflation et d'un retour à la stagnation. En tout cas, les statistiques de l'emploi ne profitent pas au dollar, qui se replie à 1,1854 face à l'euro. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd plus de quatre points de base à moins de 1,44%, ce qui semble confirmer que les investisseurs écartent un resserrement monétaire dans l'immédiat.

