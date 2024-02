Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le rally s'essouffle, les indices plafonnent information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé jeudi en début de séance, tiraillée entre la nécessité de souffler après les récents records et de bons résultats, que ce soit de la part de Disney ou dans le secteur des semi-conducteurs.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,2% à 38.607,9 points tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 15.808,8 points. Inchangé à 4993,6 points, le S&P 500 cale toujours sous le seuil psychologique majeur des 5000 points.



Les investisseurs semblent vouloir reprendre leur souffle après une séquence haussière qui a permis au S&P de gagner déjà près de 5% depuis le début de l'année.



La tendance est en outre freinée par la publication d'indicateurs encourageants sur le marché du travail qui confirment la bonne santé de l'économie américaine et semblent écarter le scénario de prochaines baisses de taux.



Le Département du Travail a fait état ce matin de 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 29 janvier, un chiffre en recul de 9000 par rapport à la semaine précédente.



Parmi les bonnes nouvelles du jour, Disney grimpe de 10% au lendemain de la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de perspectives solides.



'Le groupe est bien parti pour afficher une accélération de sa croissance sur l'exercice 2023/2024', soulignent les analystes d'UBS.



Toujours côté résultats, la hausse du Nasdaq profite de la forte progression d'Arm (+60%) au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels.



Le concepteur de processeurs à haute efficacité énergétique entraîne l'ensemble du secteur dans son sillage, avec des hausses de 4% pour Marvell ou 3% pour Broadcom.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.