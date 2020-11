Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rally s'essouffle Cercle Finance • 12/11/2020 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, victime de prises de profits dans un marché préoccupé par la propagation toujours très vive du coronavirus aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent entre 0,3% et 0,7%, annonçant un début de séance pour le moins prudent. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19, qui montrent une nouvelle dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis, sont venues réveiller ces dernières heures les inquiétudes entourant le redressement de l'économie. 'Dans le ville de New York, le taux de positivité des tests atteint 2,52%, un niveau proche du seuil des 3% censé marquer l'arrêt des cours dans les écoles', soulignent les équipes de Deutsche Bank. 'L'Etat de New York a réagi à la recrudescence du virus en instaurant un couvre-feu à 22h00 pour les bars et les restaurants', rappelle l'établissement germanique. 'Le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que de nouvelles restrictions seraient mises en place si le virus n'était pas ramené sous contrôle, tout en se montrant réticent à un confinement total', ajoute DB. Les Américains redoutent que les célébrations de Thanksgiving soient menacées par des mesures sanitaires restreignant les rassemblements, la CDC ayant recommandé aux familles de limiter le nombre de participants aux repas de fin d'année. La tendance est aussi alourdie par des chiffres des inscriptions au chômage qui restent élevés, signe que la normalisation du marché du travail américain pourrait encore prendre beaucoup de temps. Certes, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 48.000 la semaine dernière, soit bien plus nettement que prévu, mais le chiffre de la semaine précédente a en revanche été revu à la hausse, passant à 757.000 par rapport au chiffre de 751.000 initialement annoncé Un courant de prises de bénéfices se fait donc sentir après le fort mouvement de hausse qui a démarré au début du mois. Les valeurs américaines ont eu le vent en poupe depuis les élections américaines, qui devraient aboutir à un Congrès divisé garant de la poursuite de la politique économique, et l'annonce des résultats encourageants sur le projet de vaccin de Pfizer contre le Covid. Mais, depuis 24 heures, les trois principaux indices new-yorkais semblent plafonner près de leurs récents sommets historique, signe de l'hésitation des opérateurs.

