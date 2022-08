Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rally post-inflation se prolonge information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 17:10









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, prolongeant son rebond déclenché par les derniers chiffres de l'inflation, suite à la parution de deux nouveaux indicateurs économiques encourageants.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,3% à 33.428,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 12,867.7 points.



'Fait notable, l'indice à forte connotation technologique a repris 20% depuis son creux du 16 juin dernier, ce qui correspond à la définition bien connue d'un nouveau marché haussier', soulignent les analystes de Wells Fargo.



Sur le front de l'inflation, les prix à l'importation ont baissé de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juillet en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3% en juin.



Hors chute de 7,5% des prix des carburants, ces prix se sont quand même tassés de 0,5% le mois dernier.



Cette statistique est venue confirmer l'impression favorable laissée par les derniers indicateurs ayant trait à l'inflation, qui montre que le gros des hausses de prix pourrait être passé.



Sur le front de la consommation, l'indice mesurant le moral des ménages américains publié par l'Université du Michigan est remonté à 55,1 en août, après 51,5 en juillet, à la faveur du récent repli des prix à la pompe.



A titre de comparaison, les économistes et les analystes s'attendaient à un indice autour de 53.



Cette résistance de la confiance des consommateurs constitue une bonne nouvelle quand on sait que les dépenses de consommation représentent plus des deux tiers du PIB des Etats-Unis.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow Jones affiche pour l'instant une hausse de 1,9% tandis que le Nasdaq s'adjuge un gain hebdomadaire de 1,6% et aligne une quatrième semaine consécutive de progression, une première depuis novembre dernier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.