Wall Street : le rally haussier se poursuit

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit sa remontée mercredi matin, le chiffre meilleur qu'attendu de l'indice ISM du secteur des services renforçant l'optimisme des investisseurs quant à une amélioration rapide de la conjoncture. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 1,2% à 26.059,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 9660 points, ce qui lui permet de revenir à moins de de son record absolu des 9838 points. L'indice ISM des directeurs d'achats du secteur non-manufacturier s'est établi à 45,4 pour le mois écoulé, contre 41,8 en avril, alors que les économistes interrogés ne l'attendaient qu'à 44. Ce baromètre de l'activité au sein du secteur tertiaire aux Etats-Unis était attendu nerveusement par les investisseurs, qui souhaitaient y voir des motifs d'espérance. S'il reste en-dessous du seuil des 50 points - qui marque la limite entre expansion et repli de l'activité - cet indicateur montre que le pire est sans doute passé pour l'économie américaine. D'après la société de gestion Columbia Threadneedle, les Etats-Unis devraient être les premiers à sortir de la crise du coronavirus, devant l'Europe et le Japon. 'Notre scénario de base table sur un retour de l'activité économique des Etats-Unis aux niveaux du quatrième trimestre 2019 d'ici la fin de l'année prochaine, avec une reprise en forme de 'U'', écrit Maya Bhandari, une gestionnaire de portefeuille multi-actifs. Un autre indicateur sur le secteur des services, l'indice Markit des directeurs d'achats, est venu entretenir l'optimisme des opérateurs. L'indice final IHS Markit de l'activité de services s'est en effet établi à 37,5 en mai, là encore en hausse par rapport au mois d'avril (26,7). Les marchés d'actions américains sont portés depuis quelques semaines par l'assouplissement des restrictions visant à contenir la propagation du coronavirus, et des indicateurs témoignant d'une amorce timide de reprise. Du côté des valeurs, Campbell Soup perd 3,8% en dépit de résultats trimestriels meilleurs que prévu et d'un relèvement d'objectifs annuels, les consommateurs ayant visiblement retrouvé de l'appétit pour ses recettes à base de nouilles et de poulet pendant la période du confinement.

