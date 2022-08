Wall Street: le rally estival se poursuit information fournie par Cercle Finance • 08/08/2022 à 17:19

(CercleFinance.com) - Wall Street a débuté dans le vert lundi matin, dans le sillage de trois semaines consécutives de hausse qui ont permis à l'indice S&P 500 de reprendre plus de 13% de sa valeur et de diviser par deux ses pertes depuis le début de l'année.



En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de plus de 0,8% à 33.083,4 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse d'environ 1,2% à 12.807,3 points.



Les échanges s'annoncent peu animés aujourd'hui en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan, à l'heure où de nombreux intervenants se sont absentés pour leurs congés d'été.



Vendredi, une statistique de l'emploi bien meilleure que prévu pour le mois de juillet avait conduit les marchés d'actions américains à finir la séance sur une note mitigée.



Les investisseurs redoutent que la statistique incite la Réserve fédérale à procéder à une hausse agressive de taux de 75 points de base à l'issue de sa prochaine réunion du mois de septembre.



Dans ce contexte, les nouvelles données sur l'inflation qui paraîtront cette semaine aux Etats-Unis seront particulièrement surveillées, avec l'idée d'obtenir de précieux indices concernant le rythme du resserrement monétaire.



Pour le reste, la semaine s'annonce relativement calme à New York au moment où le bal des publications trimestrielles commence très sérieusement à marquer le pas.



Seules 23 composantes de l'indice S&P 500 doivent dévoiler leurs comptes au cours des jours qui viennent, dont une seule du Dow Jones (Disney).



A ce stade, sur les 87% des sociétés du S&P ayant présenté leurs performances, 75% d'entre elles ont fait mieux que prévu en termes de résultats, contre une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



Malgré cette relative sous-performance, le S&P 500 a repris plus de 13% depuis son creux de la mi-juin, sous l'impulsion d'une modération des anticipations d'inflation, d'un tassement des rendements obligataires et de bons résultats des entreprises technologiques.



Du côté des valeurs, Palantir, un spécialiste dans l'analyse de données, chute de plus de 13% après la présentation de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.



Nvidia lâche plus de 5%, sanctionné à la suite de l'avertissement sur résultats lancé par le fournisseur de processeurs graphiques à l'occasion de sa publication préliminaire au titre de son deuxième trimestre comptable.



Tyson Foods lâche 9% après avoir fait état au titre de son troisième trimestre 2021-22, d'un BPA ajusté en repli de 28% à 1,94 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée de 7,4% pour des revenus en croissance de 8,1% à 13,5 milliards.