Wall Street: le rally du Nouvel An se poursuit information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, poursuivant son rally du Nouvel An à l'approche du lancement de la saison des résultats et de la parution des derniers chiffres de l'inflation, qui semblent susciter un certain optimisme.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de 0,7% à 33.853,2 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,9% à 10.770,9 points.



Wall Street poursuit ainsi son train haussier de la semaine passée, les investisseurs pariant tout à la fois sur un atténuation de l'inflation, un ralentissement du durcissement monétaire de la Fed et une bonne résistance de l'économie.



Les économistes espèrent l'annonce, ce jeudi, d'nouveau ralentissement de la hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui avait atteint 7,1% au mois de novembre, soit son plus bas niveau en presque un an.



Les valeurs défensives - santé, consommation de base et immobilier - sont délaissées au profit des valeurs plus dynamiques issues de la technologie (+2,4%) et de la consommation non-essentielle (+2%).



Les valeurs bancaires, qui lanceront les publications trimestrielles cette semaine, progressent elles aussi dans le sillage d'une hausse du rendement des Treasuries à 10 ans, qui remonte en direction de 3,58%.



Les cours du pétrole se redressent eux aussi, biens aidé par la perspective d'un rebond de l'économie chinoise, dont la réouverture s'est faite plus rapidement que prévue en dépit du nombre d'infections au Covid qui explose actuellement.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain WTI grimpe de 2,6% à près de 75,7 dollars.



Les investisseurs savent que les prochaines semaines seront décisives puisque le premier mois de l'année imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions.



D'après les calculs de S&P Dow Jones Indices, lorsque l'indice S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.



Côté valeurs, Abercrombie s'envole de 7% suite à une révision à la hausse de ses objectifs pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, après une fin d'année qualifiée de réussie.



L'action Uber s'échange elle aussi en forte hausse (+4,4%), portée par une note de Jefferies, qui souligne le marché potentiel gigantesque dont dispose le groupe basé à San Francisco.



Macy's décroche pour sa part de plus de 7%, le groupe de grands magasins ayant déclaré vendredi soir avoir connu une fin d'année en demi-teinte.