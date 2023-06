Wall Street: le rally des techs commence à s'essouffler information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère baisse mardi matin, le Nasdaq commençant à montrer quelques signes d'essoufflement après avoir progressé pendant six semaines d'affilée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais se replient d'environ 0,1%, annonçant une note de faiblesse à l'ouverture.



Faute d'indicateurs économiques majeurs au menu du jour, les investisseurs devraient poursuivre leur pause amorcée la veille suite aux bonnes performances signées par le secteur technologique depuis le début du printemps.



Le Nasdaq vient en effet d'aligner sa plus longue série haussière depuis janvier 2020, pour maintenant évoluer à ses plus hauts depuis avril 2022.



Au cours des dernières semaines, la hausse du marché a été largement portée par les valeurs les plus exposées à l'intelligence artificielle, à savoir Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla.



A eux seuls, ces sept titres - les 'Sept Magnifiques' (Magnificent Seven) comme les surnomment les stratèges de Bank of America - ont grimpé de 61% depuis le début de l'année.



Mais avec un Nasdaq en hausse de plus de 13% depuis le mois de mars, le marché semble désormais fatigué et vulnérable à des prises de bénéfices.



Pour certains analystes, le différentiel de performance entre le Nasdaq et le S&P 500, qui n'a gagné que 5% ces trois derniers mois, commence à rappeler les 'abus' de la fin des années 1990.



La valorisation de Nvidia, un spécialiste des semi-conducteurs pour les calculs complexes, est notamment jugée 'hors-sol' à 131x ses bénéfices enregistrés en 2022.



Signe de la perte d'appétit des investisseurs, Apple avait fini en baisse de 0,7% hier en dépit de la présentation officielle de son casque de réalité mixte 'Vision Pro' qui marque, d'après le groupe de Cupertino (Californie), l'entrée dans une 'nouvelle ère pour l'informatique'.