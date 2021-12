Wall Street: le rally de Noël se poursuit sur le Dow Jones information fournie par Cercle Finance • 29/12/2021 à 08:24

(CercleFinance.com) - Le Dow Jones a terminé la séance en hausse de 0,26% vers 36 398Pts, l'appétit pour le risque demeurant dominant chez les investisseurs. Les autres indices actions américains affichent en revanche une note négative (-0,1% sur le S&P500, -0,56% sur le Nasdaq),



'L'indice S&P500 a atteint lundi soir un record de clôture, porté par le secteur de la distribution, les ventes au détail ayant progressé de 8,5% entre le 1er novembre et le 24 décembre aux Etats-Unis', rappelle Kiplink Finance.



'Les investisseurs restent confiants quant à la capacité des économies à résister en dépit de la propagation rapide du variant Omicron', note la société de gestion, d'autant plus que selon elle, les Etats 'cherchent surtout à réduire l'impact négatif de l'épidémie sur l'activité'.



Kiplink pointe aussi la volonté réaffirmée jour après jour par les autorités chinoises d'éviter un atterrissage brutal de l'économie, ainsi que l'espoir d'une amélioration des relations entre la Russie et l'Occident avec des rencontres prévues en janvier.



'Les tendances saisonnières devraient aider les actifs à risque cette semaine, Wall Street espérant un rally de Noël. Historiquement, au cours des cinq dernières séances d'une année, le S&P 500 a été positif près de 80% du temps depuis 1928', estime de son côté Wells Fargo.



La banque californienne met aussi en avant les bonnes performances des géants technologiques avec lundi soir notamment un gain de 2,3% pour Apple qui a fini à près de 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre a terminé hier en baisse de près de 0,6%.



Accenture annonce que sa filiale Accenture Federal Services (AFS) a remporté un contrat de 87 millions de dollars sur sept ans avec l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), l'agence fédérale responsable de l'octroi des brevets et de l'enregistrement des marques.



Moderna a annoncé un accord d'approvisionnement révisé avec le gouvernement de la Corée du Sud portant sur 20 millions de doses de son vaccin Covid - ou de son rappel candidat s'il était autorisé. Selon les termes de l'accord, Moderna prévoit de livrer 15 millions de doses au troisième trimestre 2022 et 5 millions de doses au quatrième trimestre 2022.



Novavax annonce que le contrôleur général des médicaments de l'Inde (DCGI) a accordé une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour son vaccin contre la Covid-19, vaccin qui sera fabriqué et commercialisé en Inde par Serum Institute of India (SII) sous la marque Covovax.