Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le 'rally' d'automne toujours bien vivant information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 17:49









(CercleFinance.com) - Wall Street a inversé la vapeur mardi et tente d'effacer se petites pertes de la veille alors que les rendements obligataires continuent de se détendre.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 35.501,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 14.297,6 points.



Malgré l'absence notable de catalyseurs, l'élan des dernières semaines ne semble toujours pas sur le point de s'essouffler, bien que le S&P 500 se soit adjugé plus de 11% au cours des quatre dernières semaines.



Elément rassurant, les taux se détendent fortement sur le marché des obligations souveraines, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui revient, à 4,35%, à un creux de plus de deux mois.



La perspective d'une fin du cycle de hausses des taux directeurs et d'un ralentissement de la croissance incite les investisseurs à chercher refuge auprès des obligations du Trésor à plus long terme.



Seul indicateur de premier plan au menu du jour, l'indice de confiance du consommateur américain a rebondi au mois de novembre, à 102 contre 99,1 en octobre, après trois mois consécutifs de repli.



Mais le sous-indice des anticipations ressort pour le troisième mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur de la survenue d'une récession à un horizon d'un an.



Toujours au chapitre économique, les prix des maisons individuelles ont continué d'augmenter en septembre, montre l'indice S&P/Case-Shiller publié dans la matinée.



Cet indice, qui mesure les variations de prix dans les 20 principales agglomérations urbaines du pays, a augmenté de 3,9%, soit un rythme de progression plus rapide que l'inflation.



Sur le front du pétrole, les cours du brut tentent de se reprendre alors que la réunion ministérielle de l'Opep, prévue jeudi, pourrait faire apparaître quelques divergences de vue au sein du cartel.



Le baril de brut léger américain (WTI) rebondit actuellement de 2,7% à 76,8 dollars.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.