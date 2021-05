Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le rally commencerait-il à s'essouffler? Cercle Finance • 06/05/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en ordre dispersé jeudi matin, le 'rally' haussier qui porte les indices de record en record depuis maintenant plus d'un an commençant à montrer quelques signes de fatigue. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 oscillent tous les deux autour de leur point d'équilibre, augurant d'une ouverture étale ou presque. Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a progressé de près de 11% depuis le début de l'année, ce qui monte à plus de 46% ses gains cumulés sur les 12 derniers mois. Après une performance aussi impressionnante en période de pandémie, les investisseurs commencent à se demander si une saine consolidation ne serait pas dans les tuyaux. La récente remontée des taux et des perspectives d'inflation semble en particulier avoir ravivé la crainte d'une 'correction' en bonne et due forme chez les investisseurs. 'Le S&P 500 ne se situe que 1% en-dessous de son plus haut historique atteint le 29 avril dernier, mais nous envisageons encore un potentiel de progression pour les actions dans notre horizon de prévision', affirment ce matin les équipes d'UBS. 'Mais après une performance annuelle aussi solide, nous nous attendons à l'apparition d'épisodes de volatilité à mesure que les marchés s'habituent à la phase 'reflationniste' du redressement en cours', prévient la banque privée suisse. Wall Street semble d'ailleurs se montrer beaucoup moins exubérante depuis quelque semaines. Après une entame sur un timide rebond hier, la situation s'était rapidement figée et les grands indices new-yorkais avaient fini la journée sur des scores contrastés. Avec une hausse de 0,3%, le Dow Jones s'est toutefois offert un nouveau record historique de clôture. Les statistiques publiées avant l'ouverture ce jeudi n'ont pas beaucoup fait réagir les marchés. Les inscriptions aux allocations chômage ont pourtant diminué lors de la semaine du 26 avril pour s'établir à 498.000, contre 590.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020. Quant à la productivité, elle a rebondi de 5,2% au premier trimestre en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une chute de 3,8% au trimestre précédent.

