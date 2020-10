Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : le quatrième trimestre débute dans le vert Cercle Finance • 01/10/2020 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre sur sa lancée de la veille et ouvrir en hausse jeudi pour sa première séance du quatrième trimestre, portée notamment par une vague d'espoirs autour de l'adoption d'un nouveau plan de soutien à l'économie. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains progressent entre 0,6% et 1,4%, annonçant une ouverture en territoire positif. 'Les investisseurs trouvent un motif de satisfaction dans la reprise des négociations au Congrès sur le plan de relance, ce qui relègue au second plan les inquiétudes au sujet d'une potentielle seconde vague pandémique', explique un gérant d'actifs. Le blogage institutionnel du Congrès semblait rendre très difficile le vote d'un nouveau plan de soutien à l'économie avant l'élection présidentielle du 3 novembre, mais les parlementaires semblent s'être mis d'accord sur la mise en place d'un 'Covid Plan' de l'ordre de 1.500 milliards de dollars. 'Un accord entre les démocrates et les républicains permettrait d'améliorer les perspectives économiques', rappelle un professionnel. Les investisseurs saluent par ailleurs des indicateurs plutôt rassurants concernant la reprise de l'activité économique après le traumatisme du coronavirus. La progression de 1% des dépenses des ménages au mois d'août témoigne ainsi d'une consommation qui demeure solide aux Etats-Unis, en dépit de la fin de l'aide exceptionnelle qui était accordée aux chômeurs. Autre chiffre bien accueilli par les marchés, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé plus nettement que prévu la semaine passée, de 36.000 à 837.000, ce qui laisse penser que le marché du travail américain poursuit sa normalisation. Les investisseurs attendent maintenant la publication de l'indice PMI d'IHS Markit manufacturier pour le mois de septembre, ainsi que celle de l'indice ISM manufacturier. Les économistes attendent une hausse de ces deux indicateurs sur fond de reprise du commerce mondial, qui profite en premier lieu au secteur industriel.

