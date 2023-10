Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le Proche-Orient ravive l'aversion au risque information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Les futures sur le S&P 500 (-0,7%) et le Nasdaq 100 (-0,9%) augurent d'un début de semaine morose, dans un contexte d'aversion au risque ravivée par les tensions géopolitiques liées à l'attaque surprise du Hamas contre Israël ce week-end.



'Cette soudaine poussée de violence au Proche-Orient a engendré des trous de cotations à la baisse sur les indices boursiers, entre les cours de clôture de vendredi et l'ouverture en ce début de semaine', note Alexandre Baradez, chez IG France.



Cet analyste des marchés souligne ainsi que 'sur les futures sur indices américains, le SP500 a ouvert cette nuit sur un gap baissier de 0,6%, ce qui est un mouvement plutôt rare sur les futures sur indices américains pendant un week-end'.



La prudence domine aussi avant de nombreux rendez-vous en deuxième partie de semaine, dont l'inflation aux Etats-Unis pour septembre et le début de la saison des résultats trimestriels, avec ceux de banques comme JP Morgan Chase et Citigroup.



Au sujet de l'inflation, Barclays indique s'attendre à une baisse du taux annuel à 3,6% en données brutes, mais estime que 'les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées fermes', en raison de la tendance dans les services de base.



Dans l'actualité des valeurs, Bristol Myers Squibb a fait part un accord pour acquérir la société de biotechnologie spécialisée en oncologie Mirati Therapeutics, pour une valeur qui pourrait aller jusqu'à 5,8 milliards de dollars.



Dans le cadre de la réduction de ses activités en Chine, Citigroup a annoncé la cession de son portefeuille de gestion de patrimoine grand public onshore dans ce pays, y compris les clients, les actifs sous gestion et les dépôts, à HSBC Bank China.





